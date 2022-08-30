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Haberler Muğla Milyon dolarlık yat Bodrum'da! Görenleri hayran bıraktı

Milyon dolarlık yat Bodrum'da! Görenleri hayran bıraktı

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum'a gelen lüks yatlara bir yenisi daha eklendi. Jamaikalı milyarder Michael Lee Chin’e ait olduğu belirtilen süper lüks yat Ahpo, Bodrum'a demirledi. İhtişamıyla dikkat çeken yata bakan bir daha baktı.

İHA

30.08.2022, 17:19

Milyon dolarlık yat Bodrum’da! Görenleri hayran bıraktı

Geçen yıl Almanya'da inşa edilen 115 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindeki süper lüks yat, Bodrum Kalesi açıklarında demirledi. 300 milyon dolar değerinde olduğu ifade edilen yat, ihtişamıyla dikkat çekti. Yata bakan bir daha baktı.

Dünyadaki en büyük süper yatlar arasında 47'nci sırada yer alan Ahpo'nun 71 yaşındaki Jamaikalı milyarder Michael Lee Chin'e ait olduğu öğrenildi. Forbes dergisine göre 1 milyar 700 milyon dolar net serveti bulunan Jamaikalı milyarderin yatta olup olmadığı bilinmiyor.

Üstyapısı ve gövdesi çelik ve alüminyumdan üretilen Ahpo, 7 kabinde 14 misafiri ağırlıyor. Yat, dans pisti, güzellik salonu, sinema salonu, spa, asansör, su altı ışıkları, beach club ve spor salonu gibi imkanlar sunuyor. Süper lüks yatta ayrıca helikopter pisti de bulunuyor.

Süper lüks yatı Ahpo'nun Bodrum'da ne kadar kalacağı bilinmiyor.

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