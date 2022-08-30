Muğla’da yakalanıp gözaltına alınan Ünsal Ban’ın kaçış planının detayları belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince dün gözaltına alındı.

BOTLA YUNAN KARASULARINDAKİ YATA GİDECEKTİ

Yurt dışına kaçacak olan Ünsal Ban'ın nasıl kaçacağının detayları da belli oldu. Ankara İstihbarat ve Asayiş ekiplerince takip altında bulundurulan Ünsal Ban'ın, her zaman kullandığı aracı bırakarak, daha önce kullanmadığı bir başka araçla, Muğla'ya doğru, olası polis uygulamalarından kurtulmak üzere dağ yollarını kullandığı ortaya çıktı.

Muğla'ya ulaştığında ise Betina isimli yat ile Yunanistan'a kaçacağının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile istihbarat destekli olarak yakalanmasının sağlandığı öğrenildi.

YAT MÜRETTABATI İLE KAPTAN DA GÖZALTINA ALINDI

Betina isimli yatın kaptanının yatı Yunan karasularında bırakarak, "Betina One" isimli, daha küçük sürat motoru ile büyük yata bağlı olarak seyrüsefer yapılabilen Bodrum Marinaya geldikleri, Ünsal Ban ile buluştuklarında ise Ban'ı, Yunan karasularında bulunan Betina isimli büyük tekneye götüreceği öğrenildi.

Ban'ın kaçış yapacağı Malta Bandıralı yatta görevli olan ve Ban'ın aile şirketinde SGK kaydı bulunan kaptan ile mürettabat da gözaltına alındı.

KAÇIŞ GÜZERGAHI YUNANİSTAN

Hakkında eşine ait kişsel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşan ve tehdit, şantaj şikayeti bulunan ve THK Üniversitesi'ni zarara uğratmaktan çok sayıda dava bulunan Ünsal Ban'ın deniz yoluyla, ev satın aldığı, bu yolla golden vize sahibi olduğu ve çocukları için de 3 hafta önce golden vize aldığı Yunanistan'a gideceği tespit edildi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Hakkında yakalama kararı bulunan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü olan ve yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan Ünsal Ban'ın gözaltı süresi uzatıldı. Boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulununan Ban, Muğla'nın Milas ilçesinden Ankara'ya getirildi. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen Ban'ın işlemlerinin tamamlaması için bir günlük ek gözaltı süresi verildi.