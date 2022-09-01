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Haberler Muğla Zehir taciri şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Zehir taciri şüphelisi kıskıvrak yakalandı

1.9.2022

Zehir taciri şüphelisi kıskıvrak yakalandı

MUĞLA Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Torba Mahallesi'nde E.Ö'nün adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 7 antika av tüfeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, piyade tüfeği, havalı tüfek, 102 şişe çeşitli marka bandrollü ve bandrolsüz alkollü içecek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

■ ADEM ÜLKER

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