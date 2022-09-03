Ünlü antikacıdan müzayedede sürpriz evlilik teklifi

Bodrum'da sezonun ilk müzayedesi Gümüşlük'te yapıldı. Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay tarafından yapılan müzayedeye çok sayıda antika sever katıldı.

Osmanlı dönemine ait birçok antika eşyasının yanı sıra, birbirinden değerli takıların olduğu müzayede renkli görüntülere sahne oldu.

Yaptığı müzayedelerle adından sıkça söz ettiren ünlü antikacı Sertaç Ay, sezonun ilk müzayedesinde yaptığı evlilik teklifi hafızalara kazındı.

Yapılan müzayedede Ay, bir yüzüğü satışa çıkarıyormuş gibi yapıp konuklardan teklif aldı.

Müzayede öncesi yapacağı evlilik teklifi sürprizi ile ilgili konuşan Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay, "Yazın çalışmıyoruz, müzayedeleri genelde sonbahardan sonra yapıyoruz. Bugün yapacağımız müzayede yeri ortam ve konsept olarak çok güzel bir yer. Gümüşlük'te bu kadar talep olduğunu tahmin bile etmiyordum. Oldukça yoğun bir talep var ve bundan dolayı da çok mutluyuz. Osmanlı dönemine ait ürünlerimiz var, bunun yanı sıra Retro olmak üzere bir çok antika var. Güzel bir konsept iyi olacağını düşünüyorum. Müzayede sırasında aklıma şöyle bir şey geldi. Normal satış yaparken, yüzüğü çıkartıp, bir tane yüzüğümüz var elimizde gibi satma yoluna çıkıp spontone ne gelişirse bir teklif yapmayı düşünüyorum ve acayip heyecanlıyım" dedi.