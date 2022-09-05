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Haberler Muğla 40 bin yavru caretta caretta denize koşuyor

40 bin yavru caretta caretta denize koşuyor

5.9.2022

40 bin yavru caretta caretta denize koşuyor
Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya bulunan canlılar arasında yer alan caretta carettaların mayıs ve haziranda başlayan yumurtlama döneminin ardından kuluçkadan çıkan yavrular, Muğla'da denize doğru yola çıktı.

DEKAMER'DE ÖZEL BAKIM
BAŞARILI olamayan yavrular ise Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince bir gün merkezde bekletilip güneşin batmasıyla denize bırakılıyor. DEKAMER Proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Fethiye ve Ortaca kumsallarındaki caretta caretta yuva sayısının da 600'ü aştığını kaydetti. Kaska, "Sezonun tamamlanması sonucunda yaklaşık 40 bine yakın yavruyu denize göndermiş olacağız" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI
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