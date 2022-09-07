İsraf müzesinin hesabını ver Osman!

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018'de 14 milyon 277 bin lira ihale bedeli ile yapımına başlanan Muğla Bölge Müzesi inşaatının yüzde 90'ı tamamlanmışken, sözleşmenin feshedilerek kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığını söyledi.

AK Partili Gökcan, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ve partililer ile yılan hikayesine dönen Bölge Müzesi'nin önünde basın açıklaması yaptı. "Hamam desen hamam değil, müze desen müze değil" diyen Gökcan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün keyfi ve sorumsuzca aldığı karar ile Büyükşehir Belediyesini, bilerek ve kasten zarara uğrattığını öne sürdü.

'İŞTE CHP ZİHNİYETİ BU'

Gökcan, Gürün'ün kamu kaynağını yanlış kullandığını, Muğla'nın ve vatandaşların parasını çöpe attığını, kamu zararı oluşturduğunu belirterek, "Sorumsuzluk, beceriksizlik, iş bilmezlik, savurganlık ve vizyonsuzluk eşittir CHP. Vatandaşımız soruyor, merak ediyor. Bu bina belediye hamamı mı, cami mi, müze mi, kent belleği mi? Hemşerilerimiz tarafından alay konusu oldu. İşte CHP zihniyeti bu" dedi.

Binanın temelinin 2018 Mayıs ayında atıldığını ve 2019'da bitirileceğinin söylendiğini hatırlatan Gökcan, Muğla Bölge Müzesi olarak başlanılan inşaatın şu an Muğla Kent Belleği adını aldığını ifade etti. Gökcan, binanın yapıldığı arsanın bir kısmının belediye tarafından satın alındığını, vatandaşlara ait bazı parsellerin kamulaştırması bitirilmeden, bölge müzesi için ihaleye çıkıldığını dile getirdi.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Yaklaşık 150'ye yakın hissedarın belediyeye dava açtığını ve kazandığını dile getiren Gökcan, "Dava, arsa sahiplerinin lehine sonuçlanarak, plan tadilatı yapılmıştır. Eski planlara geri dönülmüştür. Müze inşaatının plandaki durumu tartışmalı duruma düşmüştür. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün'e soruyoruz. Vatandaşların hakkı verilmeden, mağduriyetleri giderilmeden, kamulaştırma tamamlanmadan aceleniz neydi? Apar topar yangından mal kaçırır gibi neden ihaleye çıktınız? Açmayı bile beceremediğiniz bu sözde müze, 4 yıldır harabe haline geldi. 4 yıldan beri hiç bir şey yapılmadı. Bina kaderine terk edildi" diye konuştu.

'BURAYA&NBSP;40 MİLYON DAHA MI GÖMECEKSİNİZ!'

BELEDİYENİN ilk sözleşmeye aykırı olarak iş kalemlerinde keyfi değişiklikler istediğini anlatan AK Partili Gökcan, "Normalde yüzde 10'dan fazla olmaması gereken iş kalemi değişikliği yüzde 40'ı geçti. Sayın Osman Gürün müze inşaatında çalışan işçileri zabıta zoruyla inşaat alanından çıkardı. Fesih kararı kanunlara, mevzuata ve yönetmeliklere uygun yapılmadı.

Fesih olmasa 2-3 ay içinde 2 milyon 277 bin lira ödenerek iş bitirilecekti. Firma konuyu yargıya taşıdı. Yargı süreci devam ediyor. Mayıs ve Haziran aylarının ardından davet usulü ile 3 firma çağırılarak 3'üncü kez ihaleye çıkıldı. Dava devam ederken çıkılan 3 ihale de iptal edildi. Firma ile hesap kapanmadan neden 3 kez ihaleye çıkılıyor? CHP'li Başkan Osman Gürün, bu keyfi ve sorumsuzca aldığı karar ile Büyükşehir Belediyesi'ni, bilerek ve kasten zarara uğratmıştır. Yeni ihale bedeli ne kadardır? 30 milyon mu 40 milyon mu yoksa daha fazla mı? 12 milyonu çöpe atıp, 40 milyonu daha buraya mı gömeceksiniz?" diye konuştu.

OSMAN AKÇA