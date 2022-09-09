Yaşama direksiyon kırdılar

Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kara yolu ile bisiklet yolunu ayıran beton güvenlik bariyerlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet yoluna geçen araç, yaklaşık 100 metre sonra durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

50 METRELİK FREN İZİ VAR

İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, bisiklet yolundaki yaklaşık 50 metrelik fren izi dikkat çekti. Öte yandan bisiklet yolunu kullanan bisikletli Karakuş çiftinin ise şans eseri yollarını değiştirmesi olası bir faciayı önledi. İşyerinden eşi ile birlikte bisiklet yolunu kullanarak evine dönen Ahmet Karakuş, kazadan saniyelerle kurtulduklarını söyleyip, "Eğer yolumuzu değiştirmemiş olsaydık belki de o araç bize çarpacaktı" diye konuştu.

DERNEKTEN PROTESTO

Karakuş, "Maalesef Muğla'da bisiklet yolları ya otopark ya da motosikletler için özel bir yolmuş gibi kullanılıyor. Defalarca kez bu konuya dikkati çekmek için yetkililere başvurduk. Ama bir sonuç alamadık. Bir türlü önlem alınmadı. Dün akşam da bu olay yaşandı. Şans eseri can kaybı olmadı" dedi. Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği Üyeleri de yaşanan kaza sonrası her hafta Çarşamba günü gerçekleştirdikleri 'farkındalık sürüşünü' bu hafta bisiklet yolu yerine araç yolunda yaptı.

Dernek üyeleri, reflektörlü yeleklerini giyip, boyunlarına astıkları düdükleri çalarak, bisiklet yollarının güvenli olmadığına dikkat çekti. Dernek Başkanı Yasemin Duygulu, Muğla gibi bisiklet yollarına sahip çağdaş bir kentte, yine yine bisiklet yollarında kaza olmasının kendilerini öfkelendirdiğini söyledi.

YÜZÜNE 25 VİDA 8 PLATİN TAKILDI

KARAKUŞ, 3 yıl önce de bisiklet yolundaki düzensiz parklar nedeniyle kullandığı bisikletin tekerleğinin kanalizasyon mazgalına sıkışması sonucu düşmüş, yüzünde 30'dan fazla kırık oluşmuştu.

Yüzündeki kırıklar nedeniyle iki hafta sırt üstü yatan ve iki ay boyunca da sadece sıvıyla beslenen Karakuş'un, yüz kısmına kemikleri tutturmak için 25 vida ve 8 plak takılmıştı.

OSMAN AKÇA