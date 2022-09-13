1 saatte 18 dev balon balığı yakaladılar

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde balığa çıkan amatör kaptan Necdet Ak (66) ve torunu Emre Ak'ın (10) attığı oltaya 18 balon balığı takıldı.

Balon balıklarından birinin 8 kilogram olduğunu belirten Necdet Ak, denizde bu kadar çok balığı olmasına şaşırdığını söyleyerek, "Sanki deniz kurudu, sırf balon balıkları denizde kaldı. Bir saatte tam 18 balon balığı oltaya takıldı. Torunumun oltasına da takılınca avlanmaktan vazgeçip eve döndük. Zaten zehirli oldukları için yenilmiyor. Balon balıklarını karaya çıkartıp gömdük. Son birkaç yıldır Ege ve Akdeniz'de sularında ısınması ile hem sayıları arttı hem de devasa boyutlara ulaştılar" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER