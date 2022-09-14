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Haberler Muğla Babasının "Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" dediği zanlıya 20 yıl hapis!

Babasının "Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" dediği zanlıya 20 yıl hapis!

Marmaris'te haziran ayında çıkan ve günlerce süren, 4 bin hektarın üzerinde ormanlık alanın tahribatıyla sonuçlanan yangını çıkaran zanlı Sacit Ayhan hakkında 10 yılda 20 yıla kadar hapis istendi. Akıllarda ise halen babasının söylediği, " Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" sözleri çınlamakta.

İHA

14.09.2022, 11:30

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Haziran ayında çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan Sacit Ayhan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi

Babasının Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı dediği zanlıya 20 yıl hapis!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında başlayan ve günler süren yangın sonrasında 4 bin hektarın üzerinde ormanlık alan zarar görmüş, birçok ev de küle dönmüştü.

Babasının Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı dediği zanlıya 20 yıl hapis!

Yangının ardından güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde orman yangınının şüphelisi olarak Sacit Ayhan gözaltın alınmış ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Babasının Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı dediği zanlıya 20 yıl hapis!

İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Yangının ardından tutuklanan Sacit Arslan için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame çerçevesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan Sacit Ayhan için hazırlanan iddianamede 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Babasının Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı dediği zanlıya 20 yıl hapis!

BABASI "KEŞKE ÖLSEYDİ DE YAKMASAYDI" DEMİŞTİ
Orman yangını şüphelisi Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan yaşanan olay sonrasında gazetecilere verdiği bir röportajda, "Biz bal ile geçimimizi sağlarız ekmek yediğimiz ormanları yaktı. Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" demişti.

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