Babasının "Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" dediği zanlıya 20 yıl hapis!

BABASI "KEŞKE ÖLSEYDİ DE YAKMASAYDI" DEMİŞTİ

Orman yangını şüphelisi Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan yaşanan olay sonrasında gazetecilere verdiği bir röportajda, "Biz bal ile geçimimizi sağlarız ekmek yediğimiz ormanları yaktı. Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" demişti.