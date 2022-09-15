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Haberler Muğla Lüks otelleri taklit edip 5 milyon TL'lik vurgun yaptılar, sonunda tutuklandılar!

Lüks otelleri taklit edip 5 milyon TL'lik vurgun yaptılar, sonunda tutuklandılar!

Muğla'nın dünyaca ünlü olan turistik ilçelerinde bulunan lüks otellerin internet sitelerini kopyalayarak sahte rezervasyonla yüzlerce turisti 5 milyon TL dolandıran Onur Esen (25) ile Batuhan Mızrak (25) tutuklandı. Operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

15.09.2022, 14:44 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022, 15:03

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçelerindeki lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla yüzlerce turisti 5 milyon TL dolandıran Onur Esen (25) ile Batuhan Mızrak (25) yakalanıp, tutuklandı.

Lüks otelleri taklit edip 5 milyon TL’lik vurgun yaptılar, sonunda tutuklandılar!

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki lüks otellerin internet sitelerini kopyalayıp, sahte rezervasyonla dolandırıcılık yapan kişilerin olduğu bilgisine ulaştı.

Lüks otelleri taklit edip 5 milyon TL’lik vurgun yaptılar, sonunda tutuklandılar!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda şüphelilerden Onur Esen'in İzmir'de, Batuhan Mızrak'ın Uşak'ta olduğu belirlendi.

Lüks otelleri taklit edip 5 milyon TL’lik vurgun yaptılar, sonunda tutuklandılar!

Operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esen ile Mızrak tutuklandı.

Lüks otelleri taklit edip 5 milyon TL’lik vurgun yaptılar, sonunda tutuklandılar!

Şüphelilerin kendilerini arayan yüzlerce turistten 5 milyon TL aldıkları öğrenildi.

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