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Haberler Muğla Marmaris’te orman yakmıştı 20 yıl hapsi istendi

Marmaris’te orman yakmıştı 20 yıl hapsi istendi

15.9.2022

Marmaris’te orman yakmıştı 20 yıl hapsi istendi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde Haziran ayında çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan Sacit Ayhan'ın (34) 20 yıla kadar hapsi istendi.

SUÇU KABUL ETTİ
GÜNLER süren yangın sonrası 4 bin hektarın üzerinde ormanlık alan zarar görmüş, birçok ev küle dönmüştü. Yangının ardından güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde şüpheli Sacit Ayhan gözaltına alınmış ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Ayhan'a 10 yıldan az olmamak üzere 20 yıla kadar hapis cezası uygulanması talep edildi. Ayhan savunmasında, babasının kendisini dışladığı için intihar etmek istediğini, izmaritlerini orman yakmak için söndürmeden attığını, çakmak ile sigarasını yaktığını belirterek suçlamaları kabul etti. İlk duruşmanın 9 Kasım'da görüleceği öğrenildi.

■ OSMAN AKÇA

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