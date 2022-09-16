Acılı babanın sözleri yürekleri dağladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında önceki gün Türk Sahil Güvenliği tarafından 73 düzensiz göçmen kurtarılırken, içlerinde bebekler ile çocukların da olduğu 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden çıkarılmıştı. 1 ve 4 yaşındaki iki çocuğunu kaybeden, can salından sağ olarak kurtulan Muhammed Berjas o anları anlattı.

ÇOCUKLARIM DAYANAMADI

Eşi ve çocukları ölen Muhammed Berjas, "Lübnan'dan tekne ile İtalya'ya gitmek üzere yola çıktık. Yunan adası yakınlarında yakıtımız bitince Yunan Sahil Güvenliği'ne durumumuzu anlattık. Önçe bizi dövdüler, değerli eşyalarımızı aldılar. Bize bu bile vermediler. Daha sonra kendi gemilerine alarak bizi bilmediğimiz yerlere götürdüler. Sonra da gruplara ayırarak can sallarına bindirdiler.

Yunan gemisi birden bir hareket edince, bizim bindiğimiz can salı dalga ile devirildi. Botun zaten havası inikti, kapatma tıpasını bile takmamışlardı. Mücadelemiz başladı. Ailemden 5 kişiyi kaybettim. Eşim ve çocuklarım bana tutunarak sabaha kadar beklediler ama çok su yuttular, dayanamadılar" dedi. Berjas, kendilerine ve cenazelerine sahip çıkan Türk askerlerine de teşekkür etti.

■ VURAL EFECİK