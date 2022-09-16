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Haberler Muğla Lüks motoryat alevlere teslim oldu! Bodrum duman altında kaldı!

Lüks motoryat alevlere teslim oldu! Bodrum duman altında kaldı!

Muğla'ya bağlı Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda, "İstavrit" isimli lüks motoryatta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Motoryattan yükselen kara dumanlara şahit olan vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri çok geçmeden yangına müdahale etti. Yoğun ve titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yatta soğutma çalışmları devam ederken, içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İHA

16.09.2022, 13:05

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 metrelik motoryat, alev alev yandı.

Lüks motoryat alevlere teslim oldu! Bodrum duman altında kaldı!

Adeta alev topuna dönen yat, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Lüks motoryat alevlere teslim oldu! Bodrum duman altında kaldı!

İlçe merkezindeki Kumbahçe İskelesi'nde bağlı bulunan "İstavrit" isimli 10 metre uzunluğundaki motoryatta bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Lüks motoryat alevlere teslim oldu! Bodrum duman altında kaldı!

Yangını fark eden iskeledeki denizcilerden biri, motoryatı kendi teknesine yedekleyip Kumbahçe açıklarına doğru çekti.

Lüks motoryat alevlere teslim oldu! Bodrum duman altında kaldı!

Alev topuna dönen motoryata, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri su sıkarak müdahale etti.

Lüks motoryat alevlere teslim oldu! Bodrum duman altında kaldı!

Motoryattan çıkan dumanlar, geniş bir alandan görüldü.

Lüks motoryat alevlere teslim oldu! Bodrum duman altında kaldı!

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Lüks motoryat alevlere teslim oldu! Bodrum duman altında kaldı!

Yangın esnasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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