Muğla’da yeni nesil zehir! Kratom ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K'nin (46), Faralya Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde bulundurduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İstihbarat Amirliği ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu arama köpeği Zorlu'nun da katıldığı aramada, 42 kapsül içerisinde bitki temelli ve yeni nesil uyuşturucu "kratom" maddesi ele geçirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.