  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da yeni nesil zehir! Kratom ele geçirildi

Muğla'da yeni nesil zehir! Kratom ele geçirildi

Olay Muğla Fethi'ye ilçesinde meydana geldi. 46 yaşındaki şahsın evinde uyuşturucu olduğu ihbarı alan ekipler, baskın yaptığı evde yeni nesil uyuşturucu "kratom" ele geçirdi.

17.09.2022, 15:07 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022, 15:07

Muğla’da yeni nesil zehir! Kratom ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K'nin (46), Faralya Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde bulundurduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile İstihbarat Amirliği ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu arama köpeği Zorlu'nun da katıldığı aramada, 42 kapsül içerisinde bitki temelli ve yeni nesil uyuşturucu "kratom" maddesi ele geçirildi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA