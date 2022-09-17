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Haberler Muğla Uyuyor sandığı engelli şahıs ölü çıktı!

Uyuyor sandığı engelli şahıs ölü çıktı!

Muğla'ya bağlı Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde Ersan Gümüşalan Parkı'nda sulama yapmakta olan görevli, bir kişinin bankta yatmakta olduğunu fark etti. Şahsın uzun süre cevap vermemesi ve hareketsiz bir şekilde yatmaya devam etmesi üzerine kuşkulanan görevli, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, Sait Karaçam (47) olduğu öğrenilen yüzde 50 engelli kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İHA

17.09.2022, 11:05

Muğla'nın Menteşe ilçesinde engelli bir şahıs parkta ölü olarak bulundu.

Uyuyor sandığı engelli şahıs ölü çıktı!

Olay, sabaha karşı Adliye Sarayı karşısında bulunan Ersan Gümüşalan Parkı'nda meydana geldi.

Uyuyor sandığı engelli şahıs ölü çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi parkta sulama yaparken bir şahsın bank üzerinde yattığını fark etti.

Uyuyor sandığı engelli şahıs ölü çıktı!

Sulama yapacağı içi vatandaşı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen belediye personeli şahsın kendisine uzun süre cevap vermemesi ve hareket etmemesi üzerine durumu parkın yanında bulunan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek bildirdi.

Uyuyor sandığı engelli şahıs ölü çıktı!

Durumun sağlık ekiplerine de bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde yüzde 50 engelli Sait Karaçam'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

Uyuyor sandığı engelli şahıs ölü çıktı!

Karaçam'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Karaçam'ın Muğla'nın yatağan ilçesine bağlı Alaşar Mahallesi'nde yaşadığı ve Muğla Menteşe ilçesine gezmeye geldiği bilgisine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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