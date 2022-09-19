O doktorun FETÖ bağlantıları ortaya çıkmıştı! İddianamenin detayları belli oldu

FETÖ SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen olayla ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'e üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı da memurluktan ihraç etti.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tarımer hakkında hazırlanan ve 10 yılla kadar hapis cezası istenilen iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede şüphelinin 2011 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandıktan sonra örgütle irtibatlı yurt ve evlerde kaldığı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin örgütsel sorumluluğunu üstlenen M.G. ile yoğun şekilde irtibat kurduğu, bu kişi tarafından organize edilen örgütsel mahiyetteki geziye ve sohbet toplantılarına iştirak ettiği anlatıldı.

