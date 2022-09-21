Denizlerde yasa dışı avı önlemek için ilk kadın deniz koruyucuları göreve başladı!

İki kadın bir teknenin içerisinde Gökova Körfezinde nerede ise ağ atmadığımız, çalışmadığımız yer kalmamıştır. Benim çocukluğum denizde geçti. O yüzden bir kadın olarak hava şartlarından ya da çalışma arkadaşlarımızın erkek olmasından olumsuz yönde etkileneceğimi düşünmüyorum. Bizim ceza yazma yetkimiz olmadığı için Sahil Güvenlik, Jandarma, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile beraber çalışma uyguluyoruz. Bizim amacımız çevreyi korumak olduğu için sadece deniz alanında değil, karada da birlikte çalıştığımız ortak paydaşlarımız var. Denetleme ve raporlama noktasında Sahil Güvenlik, jandarma ve diğer ilgili kurumlar ile birlikte çalışıyoruz" dedi.