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Haberler Muğla Muğla'da gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısından ikisi tutuklandı

Muğla'da gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısından ikisi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA

21.09.2022, 16:21 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 16:29

Muğla’da gözaltına alınan 3 FETÖ zanlısından ikisi tutuklandı

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda yakalanan üç zanlıdan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 zanlının daha tutuklandığı bildirildi.

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