Görüntüler Marmaris’ten! Türk bayrağını alevlere teslim etmediler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Eylül günü saat 12.30'da Yalancıbağoz mevkiinde başlayan orman yangını bir gün sonra ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alınmıştı. Alevlerin askeri bölgeye sıçramaması için havadan 36 helikopter ve 14 uçak, karadan da Bin 600 personel yangını söndürmek için canları pahasına alevlerle mücadele etti. Yangın esnasında orman muhafaza memuru dumanlardan etkilenmiş ve sağlık kuruluşuna kaldırılmıştı.

Yalancıboğaz mevkiinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgedeki askeri üsse ait yüksek bir tepede bulunan dev Türk Bayrağının hemen yanına kadar yaklaşması üzerine yer ekipleri bayrak çevresinde bulunan ağaçları temizlerken, havadan da helikopter ile bölgeye sürekli olarak su boşaltıldı. Helikopter tarafından bölgeye su atılması ve yer ekiplerinin iş makinesi ile koordineli çalışması sonrası Türk bayrağı alevlere teslim edilmedi.

Askeri alandaki dev Türk bayrağının zarar görmemesi için mücadele anları ise İnsansız Hava Aracı tarafından saniye saniye kaydedildi. Çekilen video görüntüler Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından basına bugün servis edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çıkan orman yangını sahasında soğutma çalışmalara halen devam etmektedir. Yine dün akşam saatlerinde Ula Kızılyaka mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangını büyümeden kısa sürede söndürülmüştür. Marmaris yangında 500 hektar ve Kızılyaka yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Marmaris Yalancıboğaz yangınında orman teşkilatımızın kara ve hava güçlerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen destek güçleriyle birlikte 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve 1597 personel söndürme çalışmalarında görev almıştır. Soğutma çalışmalarının ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için orman teşkilatımızca çalışmalara hemen başlanacaktır" denildi.

Marmaris yangınından kaçan yaban domuzlarının karnını jandarma ve otelciler doyurdu!

Marmaris'teki yangın 19 saat sonra kontrol altında