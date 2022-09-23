Yaşlı arıcının közleri Marmaris’i yaktı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alanda etkili olan orman yangını, dün sabah saatlerinde havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Muğla Valisi Orhan Tavlı, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını bildirerek, tüm ekiplere teşekkür ettiğini söyledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 85 yaşındaki arıcı Mehmet Yiğit, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, bölgede inceleme yapan jandarma Mehmet Yiğit'e ait olduğu tespit edilen arı kovanlarının önünde köz olduğunu belirledi. Öte yandan, yangına müdahale edip Denizli'de düşen söndürme helikopterinden yaralı olarak kurtulan 5 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

■ VURAL EFECİK / OSMAN AKÇA