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Haberler Muğla Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde çöp konteynerinden sıçrayan alevler nedeniyle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Yangının çöp konteynerine söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı tespit edildi.

AA

26.09.2022, 14:35

Muğla’da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde çöp konteynerinden sıçrayan alevler nedeniyle otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

İskele Mahallesi Özberil Sitesi 327. Sokak'taki çöp konteynerinden çevredeki otlara sıçrayan yangın geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında, mahalleye enerji dağıtımını sağlayan bir elektrik panosu da kullanılamaz hale geldi.

Yangının çöp konteynerine söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı tespit edildi.

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