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Haberler Muğla Fethiye'de can pazarı! Korkunç kazada 6 yaralı!

Fethiye'de can pazarı! Korkunç kazada 6 yaralı!

Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesinde meydana gelen kaza, B.U. yönetimindeki otomobil ile R.S. idaresindeki aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çarpışmanın şiddetiyle yaralanan sürücüleri ve yolcu olarak bulunan M.A, M.S., A.G.ve D.U.'yu hastaneye sevk etti.

İHA

27.09.2022, 09:46

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Fethiye’de can pazarı! Korkunç kazada 6 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Çalış Kavşağı'nda B.U. idaresindeki 48 RY 949 plakalı otomobil ile R.S. yönetimindeki 48 ES 051 plakalı otomobil çarpıştı.

Fethiye’de can pazarı! Korkunç kazada 6 yaralı!

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım çağrısında bulundu.

Fethiye’de can pazarı! Korkunç kazada 6 yaralı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fethiye’de can pazarı! Korkunç kazada 6 yaralı!

Kazada sürücüler B.U. ve E.S.'nin yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan M.A, M.S., A.G., D.U., yaralandı.

Fethiye’de can pazarı! Korkunç kazada 6 yaralı!

Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye'de bulunan hastanelere kaldırıldı.

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