Şehit Ercan Yangöz’ün katillerinin cezası kesildi!

KATİL, PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRMEDİ

Yangöz ailesinin avukatlarından Tuğba Özden Tosun ise katil zanlısının her duruşmada pişmanlığını dile getirmediğinin altını çizerek şöyle dedi:

"Bu husus, heyetin dikkatini çekti ve pişmanlıkla ilgili hiçbir indirim yapmadı. Bu adam bu suçu işlediği için, bizim Ercanımızı şehit ettiği için bir indirim almamış oldu. Evet, aldığımız karar noktasında belli başlı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple istinafa götüreceğiz ama 62'nin uygulanmaması bizim için çok önemliydi. Hem Kadir yönünden hem de Ercan yönünden 62 uygulanmadı. Efe Özturan'ın beraat kararı bizim için beklenmedik bir durum. Bu husus, istinafta üzerinde çok duracağımız bir nokta teşkil edecek bizim için. Ama genel anlamıyla Şahin amcamızın, Nursel ablamızın, Sercan kardeşimizin bir nebze içerisindeki acı hafiflediği için biz de memnunuz verilen karardan."