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Haberler Muğla Ölümü kuzenin elinden oldu! 19 yaşındaki genç 2 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti!

Ölümü kuzenin elinden oldu! 19 yaşındaki genç 2 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti!

Muğla'ya bağlı Ortaca ilçesinde meydana gelen kazada; kuzeni Gürkan Kıvrak (21) yönetimindeki traktöre, kasksız bir şekilde kullandığı motosikletiyle yandan çarpan Berkay Kıvrak (19) ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yoğun bakımda verdiği 2 günlük yaşam mücadelesini kazanamadı.

DHA

28.09.2022, 15:53

Ölümü kuzenin elinden oldu! 19 yaşındaki genç 2 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, karşı yönden gelen kuzeni Gürkan Kıvrak (21) yönetimindeki traktörün römorkuna yandan çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Berkay Kıvrak (19), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi 144 Sokak'ta önceki gün meydana geldi. Berkay Kıvrak yönetimindeki 48 AGR 637 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı istikametten gelen ve amcasının oğlu olduğu öğrenilen Gürkan Kıvrak yönetimindeki 48 ADS 877 plakalı traktörün römorkuna yandan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin kasksız sürücüsü Berkay Kıvrak, yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Kıvrak, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan ve yoğun bakım ünitesinde 2 gündür yaşam mücadelesi veren Berkay Kıvrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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