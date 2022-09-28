Polisi şehit eden silah kaçakçısına müebbet

Muğla Bodrum'da polis Ercan Yangöz'ün şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili 2 sanığın yargılanması tamamlandı. Mahkeme, katil zanlısı Fatih Özturan'a müebbet ve 10 yıl hapis cezası verdi. Oğlu Efe Özturan beraat etti. Bodrum'da 16 Haziran 2021'deki olayda silah kaçakçılığı yapan şüphelileri takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Yahşi mahallesinde saldırıya uğramış, olayda polis Yangöz şehit olmuş, Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.

Bodrum Ağır Ceza'da görülen davaya tutuklu sanık Fatih Özturan, taraf avukatlar, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve kardeşi katıldı. Tutuksuz sanık Özturan ise SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlandı. Mahkeme Özturan'a, Yangöz'ü şehit etmesinden dolayı müebbet, polis Abdülkadir Doğan'ı yaralamasından dolayı 10 yıl hapis cezası verdi. Oğlu Efe Özturan ise beraat etti.

ADEM ÜLKER