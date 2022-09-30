Anayoldan çıkan otomobil, tarlaya uçtu

Kaza, akşamüstü saatlerinde Güvercinlik- Bodrum yolunda yaşandı. Bodrum istikametine doğru seyreden 72 yaşındaki Abdullah Göğüş idaresindeki 34 EYT 90 plakalı otomobil, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ni geçtiği sırada sürücünün aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kazaya sağlık, jandarma ve Bölge Trafik ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Abdullah Göğüş'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Göğüş'ün bir otelde proje danışmanı olarak çalıştığı öğrenildi. Cenaze, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile kaza yerinden alındı.

Araçta yangın çıkma ihtimaline karşı Milas Orman İşletme Müdürlüğü arazözü de kaza yerine geldi. Kazaya karışan aracın motorunun çarpmanın etkisiyle yerinden koptuğu görüldü. Kazanın, Göğüş'ün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Abdullah Göğüş'ün Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.