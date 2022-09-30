Muğla Vali Yardımcısı Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Yıldız için Muğla Valiliği önünde devlet töreni düzenlendi. Vali yardımcısı Caner Yıldız'ın özgeçmişinin okunmasının ardından Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti. Aile fertlerinin taziyeleri kabul etmesinin ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Muğla Kurşunlu Camisi'ne getirildi.





Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla Vali Vekili Ali Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan ile CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı



Kurşunlu Camiinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze töreninden sonra Yıldızın naaşı Milas Şehir Mezarlığı'na götürüldü.