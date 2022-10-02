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Haberler Muğla Fethiye'deki korkunç kazada minibüstekiler dehşeti yaşadı

Fethiye'deki korkunç kazada minibüstekiler dehşeti yaşadı

Son dakika... Muğla Fethiye'de içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs bir otomobille çarpıştı ve kazanın etkisiyle devrildi. Korkunç olayda minibüste bulunanlar yaralandı.

AA

02.10.2022, 18:10

Fethiye’deki korkunç kazada minibüstekiler dehşeti yaşadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan ve şarampole devrilen minibüste 10 kişi yaralandı.

Metin A. idaresindeki 07 ACM 059 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Göcek mevkisinde, Ramazan G. yönetimindeki 35 S 0751 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen minibüste sürücü ile 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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