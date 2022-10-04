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Haberler Muğla 20 yaşındaki genç, kuzeninin kullandığı traktöre çarparak can verdi

20 yaşındaki genç, kuzeninin kullandığı traktöre çarparak can verdi

Korkunç olay Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. Kasksız kullandığı motosikletiyle ile kuzeninin kullandığı traktöre çarpan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

04.10.2022, 12:30 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022, 12:31

20 yaşındaki genç, kuzeninin kullandığı traktöre çarparak can verdi

Kaza Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 144 sokakta seyir halinde olan Berkay Kıvrak (20) yönetimindeki 48 AGR 637 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen G. Kıvrak yönetimindeki 48 ADS 877 plakalı traktörün römorkuna yandan çarparak yola savruldu.

Kask takmadığı iddia edilen Berkay Kıvrak'ın, traktörün römorkuna kafasını çarptığı belirtilirken, ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berkay Kıvrak'ın yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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