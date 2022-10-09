70 milyonluk DNA testi

Muğla Milas'ta filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Çiftçilikle uğraşan 49 yaşındaki Orhan Bozkurt, bir tesadüf eseri annesi Melek Bozkurt'un ağzından babasının gerçek babası olmadığını öğrendi. Yapılan DNA testinde, gerçek babası olduğunu bildiği Halil Bozkurt'un biyolojik babası olmadığını öğrenen Bozkurt, hukuk mücadelesi başlattı.

İKİNCİ MEZAR AÇILACAK

Önümüzdeki günlerde DNA testi için, kendisinden ve gerçek babası olduğu iddia edilen Hasip Bozkurt'un mezarı açılarak örnek alınacak. Bozkurt'un, başlattığı hukuk savaşında gerçek babası olduğu iddia edilen kişinin 70 milyonluk mirası için de dava açacağı öğrenilirken, mirasın diğer üyeleri ise DNA ve mezar açılması istemlerine isyan etti. Orhan Bozkurt, babası olduğunu öğrendiği kişinin DNA testi ile biyolojik oğlu olduğunun ispatlanmasının üzerine, o kişinin termik santralin yanında bulunan ve 70 milyon liranın üzerinde olduğu tahmin edilen 30 dönümlük araziden ve diğer mal varlığından hisse almak için avukatı Varol Turbay aracılığıyla miras davası açacak. Öte yandan Orhan Bozkurt'un annesi 79 yaşındaki Melek Bozkurt da babasının kimliğini bulmak için mezar açtırıp DNA testi yaptırmak için dava süreci devam ediyor.

ANNESİYLE KADERİ AYNI

Ünlü baba avcısı avukat Varol Turbay, dünyada bir anne - oğulun aynı anda kendi babalarını aramak için açtığı bu iki davanın eşi benzeri olmadığını belirtti. Melek Bozkurt'un biyolojik babasının kimliğinin tespiti için DNA testi yapıldığı, sonuçlarının beklendiği belirtildi. Sonuca göre, diğer mezar açılacak.

NÜFUSA KAYDI YAPILACAK

KONUYLA ilgili Yeni Asır'a açıklama yapan avukat Varol Turbay, "İkinci mezar açılımı sonrası Orhan Bozkurt'un gerçek babasının nüfusuna kaydı yapılacak. Ardında Hasip Bozkurt'un mal varlığı ortaya çıkacak. Bunun çıkması ile birlikte mirasçı statüsüne girmesi için başvuru yapacağız. Bizim ilk belirlemeler göre miras 70 milyonun üzerinde" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL