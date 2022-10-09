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Haberler Muğla Marmaris’te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris’te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasadışı yollar ile yurt dışına çıkış ve konaklama faaliyetlerini engellemelere yönelik uygulamalarda 66 düzensiz göçmen bir otelde kayıtsız şekilde konaklarken yakalandı.

09.10.2022, 16:38

Marmaris’te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede yapılan düzensiz göçmenlere yönelik uygulamalarda konaklama tesislerinin kontrollerini de sıkılaştırdı. Asayiş Büro ekipleri Armutalan Mahallesi'nde akşam saatinde yaptıkları tesis denetimlerinde bir otelde içlerinde çocuk ve kadınların bulunduğu, 66 düzensiz göçmeni kontrol etti. Ekipler yaptıkları kontrollerde hiç birinin Konaklama belgesi , Kimliği ve Pasaportu olmadığını tespit ettikleri düzensiz göçmenleri ilçe Emniyet binasına getirerek gerekli işlemlerini başlattı. Belgesiz olarak ilçede bir otelde yakalanan düzensiz göçmeler Asayiş büro amirliğinde tamamlanacak işlemlerin ardından İl göç idaresine sevk edilecekleri bilgisi edinildi.

Düzensiz göçmenlerin kayıtsız bir şekilde konakladığı otel hakkında ise idari işlem başlatılarak tutanak tutulduğu ve para cezası kesildiği öğrenildi.

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