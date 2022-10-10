  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Sulama kanalında can pazarı

Sulama kanalında can pazarı

10.10.2022

Sulama kanalında can pazarı
MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Ortaca Dikmekavak mahallesi'nde meydana gelen kazada Bahadır B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Sulama kanalında ters dönen otomobilden sürücü Bahadır B. ile Şernaz B. Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada, sürücü Bahadır B. ile Şernaz B. hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

■ ÖMER KUNDAKÇI
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA