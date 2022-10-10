Sulama kanalında can pazarı

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Ortaca Dikmekavak mahallesi'nde meydana gelen kazada Bahadır B. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Sulama kanalında ters dönen otomobilden sürücü Bahadır B. ile Şernaz B. Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada, sürücü Bahadır B. ile Şernaz B. hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



■ ÖMER KUNDAKÇI

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