Apartopar okul

Muğla'nın Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde bulunan bir apart binası okul öncesi öğrencilerin eğitim görmesi için kiralanarak eğitim yuvasına dönüştürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yapmış olduğu düzenlemeye istinaden Emecik Mahallesi'nde bulunan ilkokul binasında düzenleme yapılmasına karar verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul binasının okul öncesi çocukların yararlanmasına uygun hale getirilmesi için yapılacak tadilat ve tamiratın uzun zaman alacağı öngörüldü. Çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak yeni bir yöntem arayışına gidildi.

"BEDELSİZ KİRALANDI"

En yakın eğitim kurumunun 20 kilometre olması, miniklerin gün içerisinde 40 kilometre yolculuk yapması gerektireceğinden Karaincir mevkiindeki okul öncesi çocukların öğrenim görmesi için farklı bir yöntem uygulamaya konuldu. Apart sahibi Mehmet Daban'ın izni ile Datça Kaymakamlığı himayelerinde Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve tüm velilerin katkılarıyla Datça ilçesi Emecik Mahallesi'nde bulunan bir arpta ait bina, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emecik İlkokulu Anasınıfı Komisyonunun raporuna istinaden, 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı'nda kullanılmak üzere bedelsiz kiralandı. Veliler, öğrencilerinin okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi ve okul öncesinde eğitime rahatça ulaşabilmesi için oluşturulan bu yöntem için Datça Kaymakamı Sayın Mesut Çoban'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar'a teşekkürlerini iletti. Çocuklarının beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlayacakları anaokulunun oluşturulması için katkıda bulunan herkese ve anaokulu malzemelerinin okullarına taşınmasındaki gayretlerinden dolayı Belediye çalışanlarına minnetlerini sundu.

"ÇOK GÜZEL BİR DÜŞÜNCE"

Ana sınıfı öğretmeni Zahide Kozat, "Köylerdeki ana sınıfı ihtiyacını gidermek için böyle bir fikir düşünülmüş. Burada bir yardımcı personele ihtiyacımız var. Güzel bir ortam, çok güzel bir düşünce. Velilerimiz çok memnun, çocuklarımız da çok istekli. Ben de Datça'ya yeni geldim benim için de farklı bir deneyim oldu. Sınıfın gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi neticesinde verimli bir eğitim öğretim süreci geçireceğimize inanıyorum" dedi.

"FARKLI BİR EĞİTİM YUVASI"

Öğrenci velisi Gülseren Hoplar, "Çocuklarımızın eğitim öğrenim ihtiyacının giderilmesinden dolayı çok memnunuz. Öğretmenimizi de çok seviyoruz. Ancak bazı eksiklerimiz de var. Yetkili kişilerin bu eksikler üzerinde en az buranın açılmasında gösterdikleri hassasiyet kadar hassasiyet göstereceklerine hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

"BİR ÖĞRETMEN ATANDI"

Velilerden Gamze Ölmez Çimen ise, "Okulumuz 2 hafta önce açıldı. Hep başvurular yaptık ve sonucunda mutlu bir haber aldık. Temel ihtiyaçlarımızın birçoğunu da gönderdiler ancak halen daha gerekli eğitici oyuncak gibi eksiklerimiz var. Bu taleplerimizin de karşılanmasını ve çocukların en iyi şekilde eğitim öğrenim görmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ADEM ÜLKER