Apo’nun avukatı başkan yardımcısı görevden alındı

MUĞLA Bodrum Belediyesi'nde Mart ayının sonunda imar yolsuzluğu operasyonu düzenlenmesi ve bilgisayarlar ile bazı evraklara el konulmasının ardından bir şok gelişme daha yaşandı. O dönem, teröristbaşı Abdullah Öcalan yargılanırken avukatlığını yapması ile gündeme gelen İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'nın bilgisayarlarına da el konulmuştu.

Soruşturma sürerken Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kaya'nın yetkilerini elinden aldı ve farklı müdürlükleri Kaya'ya bağladı. Bağlanan müdürlükleri kabul etmeyen Kaya, bir süredir yetki kullanmadan Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. Kaya, İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından görevden uzaklaştırıldı. Kararı değerlendiren Kaya, "Gerekçeyi bilmiyorum. Gerekçe çok önemli. Bekleyip görelim. İçişleri Bakanlığı'nın takdiri" diye değerlendirdi.

GÖREVİ ELİNDEN ALINMIŞTI

Ocak 2000'de Kadıköy Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne Avukat kadrosuna ataması yapıldıktan sonra Kaya'nın 1992 yılında Batman'da bölücü terör örgütü adına izinsiz gösteri yapmak suçundan dolayı hakkında yasal işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı verdiği Kaya, 2014'te Bodrum Belediye Başkan Yardımcılığı'na getirildi. DEHAP'tan milletvekili aday adayı da olduğu ortaya çıkan Turgay Kaya ile ilgili gerçekleri Yeni Asır o dönem manşetten okuyucularına duyurmuştu.

ADEM ÜLKER