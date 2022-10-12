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Haberler Muğla Arazi kavgasında eniştesini öldürmüştü! Av tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı!

Arazi kavgasında eniştesini öldürmüştü! Av tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı!

Muğla'ya bağlı Seydikemer ilçesinde arazi kavgasının sonu kanlı bitmiş, M.S. isimli şahıs eniştesi B.S.'yi av tüfeğiyle acımasızca öldürmüştü. Cinayetin hemen ardından gözaltına alınan zanlı M.S., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

12.10.2022, 16:52

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, eniştesini av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı.

Arazi kavgasında eniştesini öldürmüştü! Av tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeni ile B.S. (70) ve M.S. (61) arasında tartışma çıkmış ve M.S. isimli şahıs eniştesi B.S.'yi av tüfeği ile öldürmüştü.

Arazi kavgasında eniştesini öldürmüştü! Av tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı!

Olayın ardından M.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Arazi kavgasında eniştesini öldürmüştü! Av tüfekli cinayetin zanlısı tutuklandı!

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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