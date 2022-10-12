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Haberler Muğla Muğla'da korkunç kaza! Bindiği motosiklet mezarı oldu!

Muğla'da korkunç kaza! Bindiği motosiklet mezarı oldu!

Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesinde meydana gelen kaza, Dinçer Olgun (35) idaresindeki motorun rejüfe çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın şiddetiyle yola çakılan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olgun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

12.10.2022, 16:32

Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Dinçer Olgun'un (35) kullandığı 48 PN 136 plakalı motosiklet, Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi'nde refüje çarptı.

Muğla’da korkunç kaza! Bindiği motosiklet mezarı oldu!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla’da korkunç kaza! Bindiği motosiklet mezarı oldu!

Ağır yaralanan Olgun, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla’da korkunç kaza! Bindiği motosiklet mezarı oldu!

Öte yandan, motosikletin refüje çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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