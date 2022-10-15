Nişanlandığı gecenin sabahını göremedi

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölen gencin, kazadan saatler önce nişanlandığı ortaya çıktı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Umutcan Orhan, önceki gün akşam G.A. ile nişanlandı. Nişanın ardından Orhan, akrabalarını bırakmak için Antalya'ya gitti. Orhan, akrabalarını bıraktıktan sonra 16 CED 70 plakalı otomobille Fethiye'ye dönerken, saat 00.05 sıralarında Korkuteli yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aynı istikamette seyir halinde olan bir araca arkasından çarptı. Ağır yaralanan Orhan, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve nişanlısını yasa boğan Orhan'ın cenazesi, Fethiye'nin Çiftlik köyünde toprağa verildi.

MURAT YALÇIN