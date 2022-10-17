Dünyanın en hızlı ilk müdahalesi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprak yüklü kamyon, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından yol ortasına devrildi. Sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi tesadüfen bölgeden geçen 112 acil servis ambulansındaki görevliler yaptı. Kaza, Torba Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum'a giden Mithat Zengin'in (58) kullandığı 34 EOT 336 plakalı kamyon karayolunun ortasına devrildi. Kamyon sürücüsü Zengin, tonlarca toprağın yola savrulduğu kazada şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı görerek duran vatandaşlar, şoförü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Zengin'e ilk müdahaleyi, tesadüfen bölgeden geçen ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zengin'in vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Zengin'in polise verdiği ifadede "Ben yolumda giderken birden bir otomobil üzerime gelmeye başladı, çarpmamak için direksiyonu kırdım, tekerlek düşük bankete düşünce kontrolü kaybettim" dediği öğrenildi.



■ ADEM ÜLKER

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