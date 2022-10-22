Alacak tartışması iki cana mal oldu!

Muğla'nın Milas ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmada, 2 kişi başlarından tabancayla öldürüldü. Acı olay, önceki akşam 20.00 sıralarında Milas'ın Karacahisar mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında bir kişiyi hareketsiz gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tahir Koç'un (42) başından tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.





BODRUMDAKİ CANSIZ BEDEN

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekipleri, bir evin bodrum katında ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerinde Şener Şen'in (45) başından vurularak öldürülmüş cesedini buldu. Şen ile Taner Koç'un cesetleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI, ANNE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Yapılan araştırmalar sonucunda Şen ve Koç'un, Hüseyin Kaplan ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadığı belirlendi. Tartışma sonrası Kaplan'ın tabanca ile Şen ve Koç'u silahla öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak tartıştığı kişileri öldüren Hüseyin Kaplan ile birlikte oğlu A. Kaplan ve eşi G. Kaplan da gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklanırken, G. Kaplan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca ve boş kovanlar ele geçirildi.







■ ADEM ÜLKER