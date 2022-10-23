Beçin Antik Kenti tarihe ışık tutuyor

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'ndeki iç kalede yürütülen kazı çalışmasında bulunan sikke, seramik kaplar ve çeşitli buluntular turizme kazandırıldı. Kazı Heyeti Başkanı Kadir Pektaş, antik kentin tarihinin milattan önce 2 binlere uzandığını, asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını söyledi. Kentteki birçok alanda kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini belirten Pektaş, "Çalışmalarımızda mezarlar ortaya çıktıktan sonra restorasyonlarını tamamlayacağız" dedi.

ADEM ÜLKER