Yangında kalan kadının imdadına oğlu yetişti

MUĞLA Datça'da, M. Sezer'e (72) ait bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini fark eden ve bir üst dairede oturan yaşlı kadının gelini Perihan Sezer durumu eşine haber verdi. Tayyip Sezer hemen annesinin oturduğu eve inerek M. Sezer'i kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ev sahibi yaşlı kadın da oğlu sayesinde yanmaktan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADEM ÜLKER