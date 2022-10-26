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Haberler Muğla Yatağında ölü bulunmuştu! Gamze'nin anne ve babasıyla birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı

Yatağında ölü bulunmuştu! Gamze'nin anne ve babasıyla birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Gamze, geçtiğimiz Ocak ayında yatağında ölü bulunmuştu. Gamze'nin bir televizyon programına katılan annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu program sonrası gözaltına alındı. Çift ile birlikte 7 akrabası ve yakını daha gözaltına alındı.

İHA

26.10.2022, 09:31

Yatağında ölü bulunmuştu! Gamze’nin anne ve babasıyla birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı

Geçen 24 Ocak'ta Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesi ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze'nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı.

4 çocuklarından en küçüğünün esrarengiz bir şekilde ölü bulunması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve baba, aylar sonra adli kontrolle serbest kaldı. Çift, cezaevinden çıktıktan sonra ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak çocuklarının katilinin bulunmasını istedi.
Aylarca programa katılan Sakallıoğlu çifti, bugün yeniden gözaltına alındı.

Yeni elde edilen deliller sonucu anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Çift, programdan sonra gözaltına alındı. Sakallıoğlu çifti Bodrum'a getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü.

Sakallıoğlu çifti ile birlikte Gamze'nin ağabeyi M.S., yengesi N.S., amcası E.S., kuzeni G.S. ve erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K. Bodrum'da, ablası F.K. ile eniştesi D.K. Milas'ta gözaltına aldı. Karakola götürülen 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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