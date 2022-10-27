Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu (17), geçen 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu (52) tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen genç kızın boynunda izler olduğu tespit edildi.

BOYNUNDA KIRIK VARDI

Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi iki gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan inceleme sonucu genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti tutuklandı. 4 ay cezaevinde tutuklu kalan Sakallıoğlu çifti, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.

YENİ DELİLLER ÇIKTI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın "Gamze'yi öldürdüler" itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi. Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

AİLE İÇİ İNFAZ ŞÜPHESİ

Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun yanı sıra Gamze'nin amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi M.S. (37), yengesi N.S'yi (31) Bodrum'da, ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K'yi de (30) Milas'ta gözaltına aldı. Öte yandan, olayda aranması bulunan ve Gamze Sakallıoğlu'nun erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K, Bodrum'da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KELEPÇELENEREK GÖTÜRÜLDÜLER

İstanbul'daki televizyon yayınının ardından kelepçelenerek gözaltına alınan anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, Bodrum'a getirildi

ADEM ÜLKER