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Haberler Muğla Ormanda 68 kaçak göçmen yakalandı, organizatör baba-oğul tutuklandı

Ormanda 68 kaçak göçmen yakalandı, organizatör baba-oğul tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 68 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan T.İ. (21) ve babası F.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

27.10.2022, 14:13

Ormanda 68 kaçak göçmen yakalandı, organizatör baba-oğul tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 68 kaçak göçmen yakalandı. Çocukların da aralarında olduğu göçmenleri kamyonla getirdikleri belirlenen baba ve oğlu tutuklandı.

Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 24 Ekim'de, Mazıköy Mahallesi Kissebükü mevkisinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma, çocukların da araların da olduğu 68 kaçak göçmeni ormanda yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında oldukları belirlenen göçmenlerin, 34 FKY 368 plakalı kamyonla bölgeye getirilip bırakıldıkları belirlendi. Kamyon, Milas ilçesinde, Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Kamyon şoförü T.İ. (21) ile babası F.İ. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Yakalanan 68 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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