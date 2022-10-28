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Haberler Muğla Eski başkan dikti yeni başkan kaldırdı

Eski başkan dikti yeni başkan kaldırdı

28.10.2022

Eski başkan dikti yeni başkan kaldırdı

MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MUTSO) önceki başkanı Mustafa Ercan tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı için yaptırılan heykel tepki çekti. MUTSO'nun yeni Başkanı Bülent Karakuş, heykeli Cumhuriyet'i temsil etmediği gerekçesiyle kaldırdı. Vatandaşlardan eleştiri alan heykelle ilgili konuşan Ercan, "Stratonikeia Antik Kenti'nde 2020'de Cumhuriyet'in onuncu yılında dikilmiş anıt bulunmuştu. Ben de bunu Türkiye geneli bir projeye çevirmek istedim" demişti.

Karakuş ise bu konuda Atatürk'ün herhangi bir talimatının söz konusu olmadığını ifade ederek, "Bu heykel, Mustafa Ercan tarafından şahsi ve keyfi olarak yeniden yaptırılmıştır" diye konuştu.

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