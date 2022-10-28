Seydikemer yatırımlarla büyüyor

Seydikemer, doğal ve tarihi güzellikleri ile Muğla'nın gözde ilçelerinden birisi. 4 mevsim turizm potansiyeline sahip ilçede deniz turizminin yanında kültür turizmi ile yayla turizmi de mevcut. Yazın Karadere ile Kumluova Plajı yerel halkın uğrak yeri olurken son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. İlçenin doğa güzellikleri arasında yer alan dünyanın göz bebeği Saklıkent Kanyonu ise yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kanyona gelen misafirlerin daha rahat ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak için Seydikemer Belediyesi gerekli önlemleri kanyon içerisinde alıyor. Yemek yeme ve dinlenme alanlarının da olduğu kanyona dik yamaçlara demir çubuklarla tutturulan 200 metrelik tahta bir köprüyle giriş yapılıyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Saklıkent'te 4 mevsim turizmi geliştirmek için Cam Teras Projesinin görüşmelerini sürdürüyor.



TURİZM YILIN 12 AYINA YAYILACAK

Türkiye'nin ve dünyanın en dikkat çekici projelerinden birisi olacak Cam Teras Projesi, sadece Seydikemer'in değil, bölgenin ve ülkemizin de ekonomisine hareket katacak. Türkiye'nin yurt dışı tanıtımlarında sık sık yer alan Saklıkent, Cam Teras Projesiyle de dünyanın gözünü Saklıkent'te olmasını sağlayacak. Başkan Otgöz, "Böylesine önemli bir değere sahip olduğumuz için hem Ülke olarak hem de Seydikemer olarak çok şanslıyız. Bölgemizde turizmi 12 aya çıkarabilmek için Saklıkent'e yapmayı planladığımız Cam Teras projemiz var. Proje üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hayata geçtiği takdirde ülkemizin en önemli turistlik merkezlerinden birini Seydikemer'e kazandıracağız" ifadelerini kullandı. Seydikemer'de 33 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan 150 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bodrum dahil 7 katlı ve 150 yataklı Seydikemer Devlet Hastanesi bina oturum alanı 5.875,81 m2 dir. Hastanede 36 adet tek, 22 adet çift yataklı oda bulunmakta olup toplamda hastane 150 yatak kapasitesindedir.



SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ

Hastanede 31 poliklinik, 4 ameliyathane, 15 yataklı yoğun bakım, 15 yataklı diyaliz Ünitesi, 6 yataklı palyatif ünitesi, 4 adet Doğum Salonu, 17 adet Müşahede yatağı bulunmaktadır. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; "Ne zaman başladık ne zaman bu seviyeye geldik, zaman su gibi akıp gidiyor ama biz 2 sene Fethiye-Seydikemer arasında bir bölge hastanesi olsun diye uğraştık. Ama Fethiye'de iki tane özel hastane olunca yetersiz kaldı. Sonunda da burada karar verdik. Tavşanbelen'de bir 60 dönümlük alanda yapmaya karar verdik. Geç oldu ama güzel oldu. Her işte bir hayır vardır dedikleri bu oldu. Bu bölgeye yakışır bir hastane olacak. Sadece buranın değil Kaş'tan bu yana, Kalkan'dan bu tarafa, Dirmil tarafı o bölgeler komple buraya gelecek. Fethiye'nin yükünü alacak. Ben Fethiye'nin yüzde 40 yükünü azaltacağını tahmin ediyorum. Bölge için inşallah hayırlı olur. En kısa zamanda bu bölgeye hizmet vermeye başlar diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.





ÇEHRESİ HIZLA DEĞİŞTİ

7'Den 70'e herkesin yararlanabileceği Seydikemer Millet Bahçesi'nin Seydikemer'in çehresini değiştireceğine işaret eden Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; "Söz verdiğimiz yatırımları ilçeye kazandırıyoruz. Kazanan Seydikemer kazanan vatandaşlarımız oluyor.



VERİLMİŞ SÖZÜMÜZ VARDI

8 yıllık belediye başkanlığı döneminde ne söz verdiysek hepsini tek tek hayata geçiriyoruz. İlçemizin gelişmesinde en büyük etken kazandırdığımız projeler. Bugün dışarıdan Seydikemer'e gelen herkes ilçemizdeki değişimin ve dönüşümün farkında. Modern kent kimliği kazandırmak için hızlı adımlarla gittiğimiz bu yolda, yatırımların ilçemize gelmesi için canla başla çalışan herkese teşekkür ediyorum. Seydikemer'imize Millet Bahçesi sözümüz var idi. Bugün geldiğimiz noktada Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı. İnşallah en kısa zamanda buranın da açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.







MİLLET BAHÇESİ YAKINDA GELİYOR

Seydikemer Belediyesi tarafından başvurusu yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Seydikemer Millet Bahçesi Projesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdare Başkanlığı (TOKİ) tarafından 4 Temmuz Pazartesi 2022 tarihinde ihalesi yapıldı. İhalesinin yapılmasının ardından bölgede çalışmalar başladı. Eşen Çayı kenarına yapılacak Millet Bahçesi Projesi, Sosyal donatılar, alt yapı ve çevre düzenlemesiyle Seydikemer'in cazibe merkezi olacak. Rekreasyon alanı içerisinde çok sayıda sosyal donatı alanı mevcut.



SOSYAL DONATILAR

Burada yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları ve fitness alanları, ahşap banklar, pergolalar ve çatılı piknik masaları, ahşap yapılar, voleybol, basketbol, tenis ve futbol sahaları, gösteri düzenlenebilecek küçük meydan ve amfi basamakları, wc, mescit ve bebek bakım üniteleri bulunacak.



Patara köprüsünün yapılacağı alan.

50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLACAK

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgözz, deniz, doğa ve kültür turizmi gibi birçok çeşitliliği içinde barındıran Seydikemer ve Kaş'ı birbirine bağlayacak bölgenin 50 yıllık hayali olan "Patara Köprüsü"nde çalışmaların en kısa sürede başlayacağını duyurdu. Seydikemer'in Kumluova Mahallesi ile Kaş'ın Ova Mahallesi arasında Eşen Çayı üzerine inşa edilecek Patara Köprüsü projesi, Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos Salı günü yapıldı. İhaleyi kazanan Kamanlı Özak İnşaata da yer teslimi yapıldı. Patara Köprüsü'nün, ihale tarihinin ardından 300 gün sonra hayata geçirilmesi bekleniyor.



CAZİBE MERKEZİ

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; "Seydikemer, henüz 8 yıllık bir ilçe olmasına rağmen birçok yatırımı ilçemize kazandırıyoruz. Tarihi ve kültürel birikiminin yanı sıra doğa güzellikleri ve deniz turizmiyle cazibe merkezi olan Seydikemer, turizm değeri yüksek Kaş ilçesiyle de bu köprü sayesinde bağlanacak. Turizmin yanında, bölgede çiftçilik yapan vatandaşlarımız da hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak. Seydikemer'in Kumluova Mahallesi ile Kaş'ın Ova Mahallesi arasında Eşen Çayı üzerine inşa edilecek Patara Köprüsü, 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre genişliğinde olacak" diye konuştu.

