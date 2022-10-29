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Haberler Muğla Bindiği motosiklet mezarı oldu! Talihsiz genç feci şekilde can verdi

Bindiği motosiklet mezarı oldu! Talihsiz genç feci şekilde can verdi

Muğla'ya bağlı Fethiye ilçesinde meydana gelen kaza, Ali Gunden (25) hakimiyetindeki motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesiyle gerçekleşti. Devrilen motosikletten savrularak düşen Guden ağır yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

İHA

29.10.2022, 15:18

Bindiği motosiklet mezarı oldu! Talihsiz genç feci şekilde can verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ölüdeniz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gunden (25) idaresindeki 48 ADZ 473 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Savrulan motosikletten düşen sürücü Guden ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Guden, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Guden'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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