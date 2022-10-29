Bindiği motosiklet mezarı oldu! Talihsiz genç feci şekilde can verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ölüdeniz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gunden (25) idaresindeki 48 ADZ 473 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Savrulan motosikletten düşen sürücü Guden ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Guden, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Guden'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.