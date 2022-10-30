Zeynep’i 37 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü... Cani boksör cezaevinde kendini astı!

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRIP, GERİ ÇEKMİŞ
Zeynep Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce polis merkezine giderek, Kemaloğlu'ndan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu, 15 gün evden uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak daha sonra geri çektiği belirlendi. 14 suçtan kaydı bulunan Kemaloğlu'nun en son 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından gözaltına alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Tedavisinin ardından Selim Ahmet Kemaloğlu, adliyeye sevk edilip, mahkemece tutuklandı. Kemaloğlu hakkında, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.