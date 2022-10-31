Zeynep’i katleden cani boksör cezaevinde hayatına son verdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar (24), 24 Mayıs'ta erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (27) Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evinde, önce darbedilmiş ardından da 37 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Kemaloğlu'nun ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.



MÜEEBBET HAPİS ALDI

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cinayetin hemen ardından, kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı tespit edilirken, talihsiz kadının da cinayetten 2 hafta önce şikayetçi olup 15 gün uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak daha sonra geri çektiği belirlendi. 14 suçtan kaydı bulunan Kemaloğlu çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kemaloğlu'na 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı.



ÇARŞAFLA KENDİNİ ASMIŞ

Şenpınar ailesinin avukatlarının itirazı İstinaf Mahkemesi'nce reddedildi. Temyize giden aile, burada da itirazlarına karşılık bulamadı ve Kemaloğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı. Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Selim Ahmet Kemaloğlu ile ilgili dün yaşanan gelişme ise süreci takip eden herkesi şaşırttı. Kemaloğlu'nun tek olarak kaldığı odada, saat 08.00 sıralarında karyolanın üst tarafına çarşafla asılmış cesedi bulundu. İntihar ettiği belirlenen Kemaloğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



■ ADEM ÜLKER

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