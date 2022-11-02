Bodrumluların yol çilesi aylardır bitmek bilmiyor

Bodrum'da 3 ay önce başlatılan ve yaz sezonu boyunca hayatı alt üst eden alt yapı çalışmalarının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 38 milyon 970 bin lira yatırımla hayata geçirdiği Mümtaz Ataman, Atatürk ve İskele caddelerindeki yol çalışmalarının Ekim ayı sonunda biteceği açıklanmıştı. Yol çalışmaları bitmediği gibi daha yarısına bile gelinemediği ve bölgedeki çalışmaların en az 3 ay daha süreceği belirtildi.



VATANDAŞLA DALGA GEÇİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmaların bitmemesine tepki gösteren vatandaşlar, "Yapılan açıklamalarda çalışmaların bu ay sonunda biteceği söylendi, dişimizi sıktık, bekliyoruz. İşyerini açamıyor, evimize giremiyoruz. Toz topraktan sağlımız bozuldu. Bir de yöneticilerin dalga geçer gibi ay sonunda bitecek demesi insanı çileden çıkarıyor. Ne ay sonu bu yılın sonuna kadar bu çalışmalar bitmez, bunlar kimi kandırıyorlar, ayıptır, günahtır. Bıktık artık. 3 kilometrelik yolu bozdular yapamadılar, bölüm bölüm yapsalar olmaz mıydı? Herkes aynı anda aynı işkenceyi çekmek zorunda mı?" dedi.



■ ADEM ÜLKER / ÖZEL HABER

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